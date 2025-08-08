La Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 1ra. informa que en el dia de ayer siendo las 20:23 hs, personal policial se constituyó en calle Brandsen N° 112 de esta ciudad, en el local comercial denominado “La Mestiza”, procediendo a la detención de ALEXIS EMANUEL OLAGARAY (37), no residente, por infracción al Art. 59 inc. “A” y Art. 72 de la Ley 8031/73.
El individuo, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, se había retirado del local sin abonar lo consumido, como así también de otro comercio denominado “Tacos Bar”.
Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez. El aprehendido quedó alojado en la dependencia policial en carácter de contraventor.
