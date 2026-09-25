Más de 400 alumnos de la Secundaria N° 1 eligieron modo avión

Una escuela, tres sedes y más de 400 jóvenes compartiendo una misma propuesta: dejar por un rato las pantallas para volver a encontrarse, jugar y disfrutar juntos los recreos. Una escuela, tres sedes y más de 400 jóvenes compartiendo una misma propuesta: dejar por un rato las pantallas para volver a encontrarse, jugar y disfrutar juntos los recreos.

El intendente interino Mauro Moccero acompañó a la Escuela Secundaria N° 1 en una nueva jornada de “Modo Avión”, una propuesta que busca recuperar los recreos como espacios de encuentro, juego y socialización, promoviendo vínculos reales más allá de las pantallas.

Mauro destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan el encuentro entre los jóvenes. “Con este programa apuntamos a mirarnos más entre nosotros, a jugar y compartir. Queremos generar espacios de encuentro y promover otras alternativas para no estar tanto tiempo con el celular”, expresó.

Durante la actividad, los estudiantes recibieron kits recreativos con mesas de ping pong, metegoles, pelotas de vóley, fútbol y básquet; parlantes, juegos de mesa y materiales artísticos para disfrutar durante los recreos.

La directora de Educación, Anahí Barreneche, explicó que la iniciativa propone que los estudiantes puedan dejar por un momento el celular y conectarse más entre ellos, aprovechando las distintas propuestas recreativas disponibles durante los recreos. Además, remarcó la importancia de conocer la experiencia de los propios jóvenes para continuar mejorando el programa.

Por su parte, la directora de la Secundaria N° 1, Leticia de la Torre, agradeció la incorporación de los nuevos elementos y destacó que permitirán desarrollar nuevos proyectos para su uso y aprovechamiento durante la jornada escolar.