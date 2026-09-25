LA SENADORA SUARENSE PIDE UNA URGENTE SOLUCIÓN PARA LOS GUARDAVIDAS BONAERENSES

La senadora Neumann solicitó auxilio provincial urgente para reconstruir la infraestructura de guardavidas en la costa bonaerense La senadora Neumann solicitó auxilio provincial urgente para reconstruir la infraestructura de guardavidas en la costa bonaerense

A través de un proyecto de declaración (F-999/26-27), la legisladora reclamó la asignación de fondos y aportes no reintegrables para los municipios afectados entre General Pueyrredón y Coronel Rosales, de cara a la temporada de verano 2026-2027.

Ante los severos daños provocados por contingencias climáticas en el litoral marítimo provincial, la senadora provincial Nerina Neumann Losada ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires una iniciativa para instar al Poder Ejecutivo a asignar una partida presupuestaria de emergencia. El objetivo central de la medida es financiar la recuperación, reconstrucción y/o relocalización de los puestos de guardavidas e infraestructura pública directamente vinculada a la seguridad acuática.

La propuesta legislativa surgió como respuesta directa a las consecuencias de la ciclogénesis ocurrida entre el 6 y el 10 de mayo, así como a la posterior sudestada del 21 de septiembre. Dichos fenómenos afectaron a los distritos costeros comprendidos entre Cabo Corrientes y la Bahía Blanca, abarcando desde el partido de General Pueyrredón hasta Coronel Rosales.

En los fundamentos de la presentación, la senadora Neumann señaló que “el presente proyecto tiene por objetivo solicitar la urgente solución para la infraestructura vinculada al trabajo de los guardavidas de cara a la temporada de verano 2026-2027, en los municipios bonaerenses que fueron afectados por los fenómenos meteorológicos”.

Durante estos eventos las crecientes del mar y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora destruyeron una parte sustancial de la infraestructura comercial, turística y de seguridad en la costa.

Frente a la proximidad del periodo estival y la alta carga financiera que venían afrontando las comunas, la legisladora de la UCR advirtió: “teniendo en cuenta que se aproxima la temporada de verano, que aún no se ha podido reconstruir por completo la infraestructura vinculada al trabajo de los guardavidas, y que los municipios han debido realizar numerosas inversiones en tareas de reconstrucción, es que se propone que la Provincia asista a los municipios en la recuperación, reconstrucción y/o relocalización de puestos de guardavidas e infraestructura pública directamente afectada”.

Aportes no reintegrables y participación de los guardavidas

El proyecto contempla que la asistencia financiera provincial se instrumentará mediante aportes no reintegrables destinados a las comunas. Para acceder a estos fondos, las intervenciones deberán basarse en un relevamiento exhaustivo de daños, la identificación y ubicación precisa de los puestos afectados, la estimación presupuestaria y un cronograma de ejecución. Asimismo, el proyecto establece la participación obligatoria de las asociaciones representativas de guardavidas en cada uno de los distritos.