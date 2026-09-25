Este domingo 27 de septiembre, desde las 14:00, la música y la danza serán protagonistas de los festejos por el 114° aniversario de Huanguelén.
El escenario estará ubicado frente a la Plaza Central “Gral. San Martín”, con una variada propuesta artística para disfrutar en familia.
Se presentarán:
* Banda Municipal Bartolomé Meier
* Ritmar
* Julio Palacio
* Alma Chango
* Norberto Nievas
* La Loreña Folk
* Tocando Fondo
* Checho Fibiger
* Gato Negro
* Belén Figueroa
* Bomba Cumbia
* Leo González
¡Los esperamos para compartir una gran tarde y celebrar juntos un nuevo aniversario de Huanguelén!
YouTube
RSS