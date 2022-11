Llega la última edición del año de Buenos Aires Celebra las Regiones

El domingo 27 de noviembre los Bosques de Palermo reciben a las regiones de nuestro país en un gran evento que reunirá a productores, gastronómicos y artistas de todo el país. Desde 2014, el programa Buenos Aires Celebra las Regiones, a cargo de la Dirección General Programas de Cooperación Federal del Ministerio de Gobierno, invita a los vecinos y vecinas a vivir experiencias regionales de nuestro país, sin salir de la Ciudad. Este es un trabajo en conjunto con las Casas Provinciales, Municipios y las diferentes Gobernaciones que permiten acercar la cultura, el arte y la gastronomía de cada lugar. Buenos Aires Celebra las Regiones permite vivir una experiencia sensorial en la cual el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, comidas autóctonas, elaboraciones artesanales y mucho más, recorriendo mediante la música, la danza y los sabores las regiones del Norte, Cuyo, Patagonia, Centro y Litoral. Si de productores se trata, Almacén Santiagueño llega en representación de la gastronomía norteña, con chipaco, empanadillas, rosquetes, alfajores de harina de algarroba, arrope del chañar, mermeladas y quesos. Desde la Patagonia, llega Avellanas del Valle con frutos secos bañados en chocolate y Blest trae sus cervezas sureñas. Los productores de Cuyo Natural, llegan desde Mendoza con aceitunas rellenas con frutos secos, dulces y salsa de tomate, mientras que la Bodega Hard traerá los imperdibles vinos y el gin no faltará gracias a 500 Noches de San Juan. Para completar la experiencia, FIKA llega con su mixología botánica del Centro del país y L’ Sucre deleitará a los presentes con sus helados marplatenses 100% libres de gluten. En representación de las instituciones, La Pampa se hace presente con su plaza blanda con actividades para los más pequeños. Para inaugurar la jornada de música, llega el acordeonista y compositor de música folklórica Hernán Crespo y Ensamble de Acordeones con los clásicos del litoral; la tarde continuará con el Cuerpo de Danzas de mis Pagos para deleitar a los presentes con sus cuadros de tango y milonga; luego será el turno de Los Videla, que desembarcan desde San Juan, seguidos por la banda de rock Veredas. Luego, llega Roma Boleros y Playa Fantasma, ambos de Buenos Aires. Desde Jujuy, llega el Grupo de Danzas Karallanta y, desde Chaco, llega el reconocido músico, compositor e intérprete, Maxi Pachecoy, con sus clásicos imperdibles que harán cantar al público. Más tarde, subirán al escenario Sergio Villalba y Aldana Morales, dos bailarines que desplegarán las danzas típicas del folclore argentino. Finalmente, el cierre de la mano de Los Tekis, donde harán bailar a la audiencia hasta el final. En el patio gastronómico regional se podrá disfrutar de los sándwiches de Locas por el pernil, las pizzas de Tanto, las empanadas tucumanas de La antigua despensa, las hamburguesas de Joy Burger, los choripanes, lomitos y empanadas de Food Truck Argentina y la comida vegana de Zero Waste. Para la tarde de calor, no pueden faltar los licuados, jugos naturales y ensalada de frutas de Tropical Citrus. Bailes típicos, productores autóctonos y artistas en vivo inundarán de alegría los Bosques de Palermo en este evento que invita a compartir una gran jornada en familia. A través de los tótems distribuidos a lo largo y ancho del predio, los visitantes completarán la experiencia norteña. Además, podrán sacarse fotos en escenografías ambientadas según cada región. ¿Querés viajar sin salir de la Ciudad? Mirá el cronograma de actividades y participaciones completo, para que no te pierdas ni un detalle de este #BACelebraLasRegiones. Seguinos en Instagram @baregional para enterarte de todas las novedades. ● ¿Dónde? Av. Infanta Isabel 600 ● ¿Cuándo? Domingo 27 de noviembre ● ¿Horario? De 16 a 22 hs En caso de lluvia, el evento será cancelado. REDES: https://www.facebook.com/MinisterioDeGobiernoBA https://twitter.com/MinGobBA (@MinGobBA) https://www.instagram.com/baregional/?utm_medium=copy_link (@BAregional) HASHTAGS: #NosUneLoQueCompartimos #VivíRegiones #BACelebraLasRegiones