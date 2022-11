SE INAUGURÓ OFICIALMENTE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº5 DE SANTA TRINIDAD

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles –23 de noviembre– el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria N°5 de Pueblo Santa Trinidad (Coronel Suárez), junto al intendente Ricardo Moccero; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de gabinete local, Mauro Moccero; y la directora de la institución, Liliana Villarreal.

En ese marco, Kicillof destacó que “no fue casualidad que las obras en esta escuela se paralizaran durante una etapa en la que se aplicaron políticas económicas que promovían el endeudamiento y la fuga; con esa visión en la que el Estado excluye, no hace falta más educación: no se construyen escuelas y universidades cuando no se apuesta por el trabajo y la industria nacional”, indicó.

“Esta es una comunidad que crece y que, para desarrollarse, necesita que haya más trabajo, salud y educación. En el interior de la provincia, es el Estado el que construye los hospitales y las escuelas que generan igualdad de oportunidades”, manifestó el Gobernador, al tiempo que valoró que “la educación es lo que cambia el futuro, por eso estamos aquí para invertir y garantizar el derecho de las y los estudiantes”.

Esta obra emblemática para el municipio fue iniciada en 2015 y luego paralizada durante cuatro años. Tras su reactivación, con una inversión total de $120 millones, se construyeron seis aulas, dependencias administrativas, sanitarios y un patio, en tanto que se proyecta una segunda etapa de ampliación de las instalaciones.

“Necesitamos que ustedes, los que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires, puedan crecer en su pueblo, desarrollarse en su lugar de origen, trabajar y tener acceso a todo en su lugar; pero para que haya eso para que en el interior nuestras comunidades puedan crecer, desarrollarse – créanme-, tiene que haber un Estado presente”.

Por último, Kicillof resaltó que “allí donde algunos sectores ven un gasto, nosotros vemos una inversión para que se cumplan los derechos que van a permitir que tengamos una Argentina y una provincia mejor”. “Se trata, ni más ni menos, que de reconocer el derecho de todos y todas a un futuro mejor”, concluyó.