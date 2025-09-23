La Provincia invierte en la repavimentación de la emblemática Ruta 76

Tras las gestiones del Intendente Ricardo Moccero ante el Gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, la Provincia de Buenos Aires avanza con una obra largamente esperada en el sudoeste bonaerense: la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 76, reconocida como la más escénica de Buenos Aires por su recorrido a través de la Sierra de la Ventana.

💲Se trata de una inversión estratégica que potenciará el turismo serrano y la producción agrícola-ganadera de Coronel Suárez y la región, mejorando la conectividad y la seguridad vial en un corredor clave para el desarrollo económico.

➡️Los trabajos contemplan 38 kilómetros de intervención:

🔺30 km de repavimentación.

🔺8 km de reconstrucción total de la calzada con material reciclado, una solución técnica sustentable.

🔺Pavimentación de banquinas.

🔺Reparación de 7 puentes.

🔺Señalización horizontal y vertical.

🔺Instalación de 38 luminarias LED en la rotonda de San Eloy y nueva iluminación en el cruce con Ruta 85.

*️⃣La obra sobre la Ruta 76 tiene además un valor simbólico y cultural: es un camino que atraviesa historias y paisajes que inspiraron al músico Ricardo Iorio, quien le dedicó la canción Bonaerense Ruta 76. Hoy, un monolito lo recuerda a la vera de este recorrido que une tradición, memoria e identidad serrana.

🗣️ “En Coronel Suárez, como en cada municipio de la provincia, todos los días el gobernador Axel Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad y el desarrollo de las y los bonaerenses. La transformación de esta ruta beneficia al turismo, la producción regional y la industria agrícola-ganadera”, afirmó el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

👤En tanto al hablar de la importancia de la obra el Intendente Interino Mauro Moccero destacó el acompañamiento del Gobernador Axel Kicillof.

🙌“Es una enorme alegría ver cómo las gestiones de Ricardo junto al gobernador Axel Kicillof se traducen en obras concretas para nuestro distrito. La Ruta 76 no solo es clave para el turismo y la producción, sino que también representa parte de nuestra identidad cultural y regional. Con obras como esta, seguimos garantizando futuro y desarrollo para Coronel Suárez”.