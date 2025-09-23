Nidia González de Lampón -93 años- es reconocida por su incansable compromiso con las instituciones locales, su activa participación en la vida comunitaria y, sobre todo, por su constante espíritu solidario hacia los vecinos y comercios de Huanguelén. Querida por todos, representa los valores de entrega y generosidad que fortalecen el crecimiento de la localidad.
📌Jóvenes destacados:
🔺Estudiantes y profesores de la ES N°3, 🔺Orientación Comunicación, por su participación en el programa provincial “Voces Adolescentes”
📌Cultural:
🔺Archivo Histórico “Néstor Bilbao” de la 🔺Biblioteca Pública Dr. Baldomero F. Moreno
Deportiva:
🔺Tatiana Fernández
Adulto Mayor Destacado:
🔺Alberto “Tito” Melga
Además, en este especial aniversario se reconocerá a instituciones y comercios que son parte fundamental de la historia y desarrollo de Huanguelén:
📌Distinciones 25 años
🔺Lipolcc
🔺Radio FM Espacio 105.3
🔺7 Leguas
🔺Kiosco El Chafry
🔺Restaurant Doña Mercedes
🔺Dúo Canto Huan
🔺Carnegran
📌Distinción 50 años
🔺Panificados Latchuk
😌Gracias por su compromiso y por seguir acompañando a la comunidad de Huanguelén a lo largo de los años.
113° Aniversario de Huanguelén: Nidia González de Lampón es la Ciudadana Destacada 2025
Nidia González de Lampón -93 años- es reconocida por su incansable compromiso con las instituciones locales, su activa participación en la vida comunitaria y, sobre todo, por su constante espíritu solidario hacia los vecinos y comercios de Huanguelén. Querida por todos, representa los valores de entrega y generosidad que fortalecen el crecimiento de la localidad.
YouTube
RSS