113° Aniversario de Huanguelén: Nidia González de Lampón es la Ciudadana Destacada 2025

Nidia González de Lampón -93 años- es reconocida por su incansable compromiso con las instituciones locales, su activa participación en la vida comunitaria y, sobre todo, por su constante espíritu solidario hacia los vecinos y comercios de Huanguelén. Querida por todos, representa los valores de entrega y generosidad que fortalecen el crecimiento de la localidad.

📌Jóvenes destacados:

🔺Estudiantes y profesores de la ES N°3, 🔺Orientación Comunicación, por su participación en el programa provincial “Voces Adolescentes”

📌Cultural:

🔺Archivo Histórico “Néstor Bilbao” de la 🔺Biblioteca Pública Dr. Baldomero F. Moreno

Deportiva:

🔺Tatiana Fernández

Adulto Mayor Destacado:

🔺Alberto “Tito” Melga

Además, en este especial aniversario se reconocerá a instituciones y comercios que son parte fundamental de la historia y desarrollo de Huanguelén:

📌Distinciones 25 años

🔺Lipolcc

🔺Radio FM Espacio 105.3

🔺7 Leguas

🔺Kiosco El Chafry

🔺Restaurant Doña Mercedes

🔺Dúo Canto Huan

🔺Carnegran

📌Distinción 50 años

🔺Panificados Latchuk

😌Gracias por su compromiso y por seguir acompañando a la comunidad de Huanguelén a lo largo de los años.