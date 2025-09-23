Caminata saludable por la diabetes

Este martes 30 de septiembre, a las 13:30, te invitamos a sumarte en el CAPS Barrio Rosario a una caminata saludable para concientizar sobre la diabetes y promover una mejor calidad de vida.

Antes de comenzar, la Licenciada Cecilia Lauman compartirá una charla breve y práctica sobre alimentación y hábitos saludables, con consejos sencillos para incorporar a la vida cotidiana.

Una oportunidad para moverse, aprender y compartir en comunidad.

¡Vení con tu familia y amigos y caminemos juntos hacia una vida más saludable!