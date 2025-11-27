LA POLICÍA MOTORIZADA YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONES

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que, a partir de la reciente incorporación de dos motocicletas marca BMW 850, entregadas el pasado 5 de noviembre del corriente año por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se ha dispuesto la asignación de dos efectivos policiales capacitados para operar dichas unidades.

Estas motocicletas ya se encuentran plenamente afectadas a tareas de patrullaje preventivo en la totalidad del distrito, reforzando la presencia operativa en zonas urbanas y rurales. Del mismo modo, forman parte de los operativos de control vehicular y de diversos procedimientos vinculados a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad pública.

En el marco de estos patrullajes, el personal motorizado procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda CG 150, en virtud de una infracción al Artículo 3° de la Ordenanza Municipal N.º 8305.

Por su parte, personal de la Seccional Primera efectuó el secuestro formal de otra motocicleta marca Honda, también por infracción al mismo artículo mencionado.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y la continuidad de acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad en todo el distrito.