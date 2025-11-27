COMPROBANTE ADICIONAL

La Dirección de Cómputos y la Dirección de Recaudación, dependientes de la Secretaría de Hacienda Municipal, informan que, según lo establecido por la Ordenanza 8456/2025, aprobada el 19/11/2025, entran en vigencia nuevos valores de tasas municipales a partir de noviembre.

Debido a esta actualización, fue necesario emitir un comprobante adicional con el ajuste correspondiente.

Es importante tener en cuenta que, como las cuotas 11/2025 y 12/2025 ya fueron emitidas y distribuidas previamente, este nuevo comprobante tendrá vencimiento el 10/12/2025.

Agradecemos la comprensión de los vecinos ante esta actualización.