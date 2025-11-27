Muestra y cierre de los Talleres Municipales 2025 en el Mercado de las Artes

El pasado miércoles 26 de noviembre, el Mercado de las Artes “Jorge Luis Borges” fue escenario del cierre anual y muestra de los Talleres Culturales 2025. 🖼️✨

En representación del Intendente Municipal, estuvieron presentes el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y el director de Gestión Cultural Marcelo Castorina, quienes acompañaron a estudiantes, docentes y familias en una tarde colmada de arte y comunidad. 🤝🎭

La jornada reunió producciones de los talleres de Pintura PCD, Escultura, Danza Tango, Danza Folclore, Introducción al Canto, Mosaiquismo, Muralismo, Comedia Musical, Teatro y Repostería en Pueblo San José; además de los espacios de Tejido Crochet y Dos Agujas en Santa Trinidad, y Muralismo en San José y Santa Trinidad. 🧶🎶🩰🪨

El escultor Rodolfo “Roppo” Marsch agradeció en nombre de todos los profesores “la posibilidad de contar con estas propuestas que permiten que el arte llegue a toda la comunidad”. 🗣️❤️

A continuación, Mauro Moccero destacó “la decisión política de seguir acompañando estos espacios en todas las localidades del distrito, garantizando que la cultura siga siendo un derecho para todos”. 🌟📣

Por su parte, Marcelo Castorina remarcó que se cumplen 25 años de aquella decisión política que dio origen a los talleres culturales en el distrito.