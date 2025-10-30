La Cooperadora de CREUS impulsa una campaña de socios para fortalecer el desarrollo universitario en Coronel Suárez

Alias para colaborar: creus24 – Cuota mensual $3.000

🏫Con el objetivo de seguir consolidando el crecimiento del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), la Cooperadora de CREUS lanzó una campaña de socios destinada a toda la comunidad, invitando a realizar un aporte mensual de $3.000 que permitirá continuar ampliando oportunidades para los jóvenes del distrito.

💪El acompañamiento de la comunidad de Coronel Suárez y la región es fundamental para garantizar la continuidad y expansión de la educación superior en la ciudad, haciendo posible que más estudiantes accedan a una carrera universitaria cerca de su familia y sin desarraigo.

💯“El crecimiento de CREUS es un proyecto comunitario. Cada aporte representa una oportunidad más para que un joven pueda formarse profesionalmente en Coronel Suárez”, señalaron desde la cooperadora

➡️La campaña ya está activa y se invita a vecinos, instituciones y comercios a sumarse a esta apuesta por el futuro local.

💙 Entre todos hacemos universidad. Entre todos construimos futuro.