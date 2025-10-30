Coronel Suárez presente en el Encuentro Regional de Fiestas Gastronómicas del Sudoeste Bonaerense organizado por la UNS

Será el 2 de noviembre de 10 a 18 en el Campus Palihue de la UNS, entrada por Cabrera. La Subdirección de Turismo y las comisiones organizadoras de las fiestas más importantes del distrito representarán el potencial cultural, gastronómico y turístico de Coronel Suárez en el Encuentro Regional de Fiestas Gastronómicas del Sudoeste Bonaerense

🍴Con el acompañamiento de la Gestión de Gobierno encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, Coronel Suárez participará activamente del Encuentro Regional de Fiestas Gastronómicas del Sudoeste Bonaerense, que se desarrollará el domingo 2 de noviembre de 10 a 18 hs. en el Campus de la Universidad Nacional del Sur en Palihue (Bahía Blanca), con la presencia de más de veinte municipios y celebraciones populares de toda la región.

✔️🇩🇪El distrito de Coronel Suárez estará representado por la subdirección de Turismo Municipal, junto a las comisiones organizadoras de las fiestas más emblemáticas de los Pueblos Alemanes, entre ellas la Fiesta Provincial de la Strudel Fest de Pueblo Santa María, que el próximo año celebrará su 11° edición, y la tradicional Füllsen Fest de Pueblo San José, reconocida por su identidad, música y gastronomía típicamente alemana.

🎪Durante la jornada, se presentará, además, la amplia agenda de eventos que caracterizan al distrito —fiestas populares, ferias, propuestas gastronómicas y celebraciones culturales— que reflejan el espíritu emprendedor y comunitario de Coronel Suárez. Esta participación permitió difundir el potencial turístico, patrimonial y cultural del distrito, fortaleciendo la integración con otros municipios del sudoeste bonaerense.

🤝El encuentro, organizado por la Universidad Nacional del Sur en el marco de una Red de Comisiones Organizadoras de Fiestas Populares, tendrá como objetivo fortalecer el entramado regional, promover el turismo gastronómico y compartir experiencias de organización, identidad y desarrollo local.

📜Cabe destacar que el Intendente Ricardo Moccero declaró de Interés Municipal la participación de Coronel Suárez en tan prestigioso evento, valorando el trabajo articulado entre la Subdirección de Turismo, las comisiones de fiestas locales y la Universidad Nacional del Sur, institución académica que impulsa el crecimiento y la vinculación territorial de toda la región.

🤚“Estas instancias son fundamentales para seguir posicionando a Coronel Suárez como un destino turístico y cultural dentro del sudoeste bonaerense”, expresaron desde la Subdirección de Turismo, agradeciendo la invitación y el acompañamiento permanente del Intendente Moccero.

👤Gestión Moccero – Promoviendo identidad, cultura y desarrollo para Coronel Suárez.