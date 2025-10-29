Antonio Ríos será el espectáculo central de la 10° edición de la Füllsen Fest

Además de artistas locales que serán parte de una fiesta cultural y gastronómica totalmente gratuita para toda la comunidad y la región.

🎪Pueblo San José se prepara para vivir una edición histórica de la Füllsen Fest, que este año cumple 10 años, consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes del distrito de Coronel Suárez.

🤚Desde la Gestión de Gobierno Municipal, encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, acompañamos y apoyamos la organización de la fiesta que realza nuestras tradiciones y gastronomías alemanas.

👉La Füllsen Fest contará con artesanos, cerveceros, instituciones locales, food trucks y propuestas sin TACC, además de la tradicional degustación gratuita de füllsen, posible gracias al acompañamiento de Smurfit WestRock, sponsor principal del evento.

En el escenario central también habrá grandes artistas:

🎤 Sábado 8 → bandas locales y el cierre a cargo de Diego Ríos

🎤 Domingo 9 → presentación de Antonio Ríos

Ambos shows serán gratuitos, para disfrutar en familia y con amigos.

📍 Pueblo San José

📆 8 y 9 de noviembre

🎟️ Entrada libre y gratuita

✨ 10 años de tradición, música y encuentro.

La Füllsen Fest es orgullo, es historia… ¡es Coronel Suárez!