Este domingo 15 de febrero vivimos una nueva edición de La Biergarten, con todo el color, la música y la energía del carnaval.
Organizada por el grupo de cerveceros locales “Suarveceros”, con el acompañamiento del Municipio de Coronel Suárez a través de la Secretaría de Gobierno.
🕕 Desde las 18 hs
📍 Paseo del Riel
🎶 Bandas en vivo
• Oro Negro
• Los Chinos Saben
• Lea y Fran
🍻 Cerveza artesanal local
🍔 Patio gastronómico
🛍️ Stands de emprendedores locales
🏰 Inflables
🎁 Sorteos y muchas sorpresas
🎉 ¡Vení a disfrutar el carnaval!
La Biergarten vuelve con todo el espíritu del carnaval

