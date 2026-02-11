La Biergarten vuelve con todo el espíritu del carnaval

Este domingo 15 de febrero vivimos una nueva edición de La Biergarten, con todo el color, la música y la energía del carnaval.

Organizada por el grupo de cerveceros locales “Suarveceros”, con el acompañamiento del Municipio de Coronel Suárez a través de la Secretaría de Gobierno.

🕕 Desde las 18 hs

📍 Paseo del Riel

🎶 Bandas en vivo

• Oro Negro

• Los Chinos Saben

• Lea y Fran

🍻 Cerveza artesanal local

🍔 Patio gastronómico

🛍️ Stands de emprendedores locales

🏰 Inflables

🎁 Sorteos y muchas sorpresas

🎉 ¡Vení a disfrutar el carnaval!