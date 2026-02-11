Coronel Suárez y su Escuela de Música, protagonistas en una velada cultural internacional

Este jueves 12 de febrero a partir de las 14:30 (hora argentina), la Escuela Municipal de Música (EMMCoS), participará de una destacada velada cultural que se realizará en Schwabach, Alemania, con transmisión por streaming.

🤝La invitación a Coronel Suárez se da en el marco del fuerte vínculo histórico y cultural que une a ambas ciudades, hermanadas por la presencia de las comunidades de Alemanes del Volga, cuyos descendientes mantienen vivas sus tradiciones, su identidad y su legado cultural en nuestro distrito.

📖El evento está dedicado a la cultura e identidad de los Alemanes del Volga en Argentina, a partir del libro “Cultura e Identidad: Asentamientos Alemanes del Volga en Argentina” de la Prof. Dra. Olga Litzenberger y el Dr. Sergey Terekhin.

🎼 La música será parte central del encuentro:

👉 Participan la Escuela de Música Adolph von Henselt de Schwabach y la Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez.

🎵 Por nuestra ciudad se presentarán:

* El Ensamble de Acordeones de la EMMCoS, coordinado por el profe Javier Stromann.

* La Orquesta Escuela Juvenil de Coronel Suárez, del Programa Coros y Orquestas Juveniles, dirigida por el Maestro Ángel Schamberger.

✨ Un orgullo que nuestra Escuela de Música represente nuestra identidad cultural en un escenario internacional.