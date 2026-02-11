Fiesta Pool Party del Consejo de Personas Mayores

En el marco de la Colonia de Vacaciones para Personas Mayores, se llevó adelante una divertida Pool Party en el predio de piletas del Club Boca Juniors, con gran participación de vecinos y vecinas.

🏊‍♂️La jornada estuvo marcada por la alegría, la música y el movimiento: las y los adultos mayores disfrutaron de una tarde distinta, a puro baile dentro y fuera del agua, compartiendo momentos de recreación y encuentro.

🙌🍹Además, se ofrecieron jugos naturales preparados especialmente para la ocasión, sumando un espacio de cuidado, bienestar y disfrute, donde lo más importante fue seguir promoviendo una vejez activa, saludable y con participación social.