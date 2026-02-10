Festival Día de los Enamorados en el Cerro del Amor

El festival propone celebrar el Día de los Enamorados este sábado 14 de febrero, con música en vivo desde las 19:30, feria de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos desde las 18:00, en un entorno natural cargado de mística serrana.

Será en el predio frente al balneario El Dique, a los pies del Cerro del Amor, en Villa La Arcadia.

La propuesta se inspira en una antigua leyenda que cuenta que el Cerro del Amor era elegido por los enamorados para sellar su amor, y que esa energía aún hoy se percibe en el paisaje y el ambiente del lugar.

Con ese espíritu, la Dirección de Turismo de Coronel Suárez, junto a emprendedores turísticos de Villa La Arcadia y el impulso de la Gestión de Gobierno Municipal, proponen una jornada para compartir, disfrutar y conectar.

Desde las 18:00 hs habrá feria de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos.

Desde las 19:30 hs música en vivo con:

Huma Blues

Lado B

Fabián y la Voz de Silvina

El Festival Cerro del Amor no será sólo un evento: será una experiencia que celebre el romance, la amistad, el encuentro y la identidad serrana, consolidando a Villa La Arcadia como un destino para sentir, disfrutar y volver.

Viví la leyenda.

Elegí Villa La Arcadia.

Elegí sentirte bien.