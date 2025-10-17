PARTE DE PRENSA POLICIAL

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Ariel Morales, informa que en el día de la fecha se hizo efectivo el traslado del detenido Maximiliano Roth a la Unidad Penitenciaria N.º 4 de Bahía Blanca, recordando que el mismo se encontraba alojado por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad y Lesiones Graves.

Por otra parte, las distintas dependencias policiales del Partido de Coronel Suárez informan los resultados obtenidos en el marco de los operativos de control e identificación vehicular desarrollados en las últimas horas:

—

Comisaría Tercera

Secuestro de camioneta Ford F-100 por infracción al artículo 40, inciso B de la Ley 24.449.

Secuestro de vehículo Ford Escort por infracción a los artículos 68 y 40 inciso B de la Ley 24.449.

Secuestro de motocicleta Gilera Smash por infracción al artículo 40 inciso A de la Ley 24.449.

Secuestro de motocicleta Keller por infracción a los artículos 40 incisos A y C de la Ley 24.449.

—

Comisaría Segunda – Huanguelén

Secuestro de vehículo Volkswagen Saveiro por infracción a los artículos 40 incisos A y C de la Ley 24.449.

—

Asimismo, se informa que en el día de la fecha se llevó a cabo un Operativo de Interceptación Vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y control.

Durante el procedimiento se identificaron los ocupantes de 79 automóviles y 11 motocicletas, procediéndose al secuestro de dos rodados por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.