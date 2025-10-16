Jornada sobre Salud Mental en Coronel Suárez

En el marco del trabajo que impulsa la Gestión de Gobierno Municipal a través de la secretaria de Salud, coordinada por la doctora Diana Peralta, con el objetivo de fortalecer la salud pública y la articulación intersectorial en el distrito, se llevó a cabo la jornada “Pautas Generales para el Abordaje Intersectorial de Urgencias en Salud Mental”, destinada a equipos de salud, seguridad y emergencias.

🙋‍♀️Disertaron Flavia Tello, secretaria de Bienestar del Instituto Universitario Vucetich dependiente de la Provincia de Buenos Aires; Martín Taramasco, director de Asistencia, Acompañamiento y Apoyo en Salud Mental y Consumos Problemáticos, Alejandra Mangione directora asociada de Región Sanitaria 1 y Mariela Martinez Pisa, referente de salud mental de Región Sanitaria 1, en una jornada que se desarrolló en einstalaciones del ISFDyT N°48 de Coronel Suárez.

📢El objetivo del encuentro fue fortalecer los dispositivos territoriales, comunitarios e institucionales mediante pautas intersectoriales, e impulsar herramientas conjuntas entre salud y seguridad para la atención de urgencias en la vía pública.

📈Asimismo, se trabajó en el desarrollo de competencias y habilidades para la atención en situaciones críticas, garantizando el cuidado y la seguridad de las personas con padecimiento mental según estándares internacionales de derechos humanos.

🤚De esta manera, Coronel Suárez continúa construyendo respuestas coordinadas y humanas ante las urgencias en salud mental, fortaleciendo el trabajo articulado entre las distintas áreas y actores sociales del distrito.