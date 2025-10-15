JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL CORONEL SUÁREZ INFORMA:

DETENCIÓN POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, REITERADO, DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR EL APROVECHAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

En el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:00 horas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Bahía Blanca, en el marco de tareas investigativas encubiertas llevadas a cabo en calle Soler al 1200 de la localidad de General Cerri, procedió a la detención del ciudadano SAUCO EDUARDO ESTEBAN (64 años), quien se encontraba prófugo de la Justicia.

La medida fue dispuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en relación con el delito caratulado “Abuso sexual con acceso carnal, reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial a los fines legales correspondientes, comunicándose lo actuado a las autoridades judiciales intervinientes. El mismo quedó a disposición de la Justicia, continuando las tareas investigativas tendientes a dar con el paradero del otro prófugo, identificado como Alan Saúco.