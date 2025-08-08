Los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto, de 9 a 12.30 hs, en el Centro de Jubilados de Huanguelén (calle 31 entre 6 y 7), se abrirá la inscripción para el sorteo de lotes con servicios destinados a la construcción de viviendas únicas y de habitación permanente.
🔹 Requisitos para inscribirse (en carácter de declaración jurada):
📌Ser mayor de edad.
📌Ser nativo/a de Huanguelén, hijo/a de nativos/as o contar con residencia mínima de 10 años en la localidad.
📌No contar con ingresos mayores a 8 salarios mínimos, vitales y móviles.
📌No ser titular ni poseedor de bienes inmuebles.
📄 Documentación a presentar:
✔️Fotocopia del DNI de todo el grupo familiar.
✔️Fotocopia de actas de nacimiento del grupo familiar.
✔️Comprobantes de ingresos (recibo de sueldo, constancia de monotributo/autónomos o declaración jurada si no se cuenta con ingresos en blanco).
✔️Nota dirigida al Intendente Ricardo Moccero explicando situación familiar y laboral, y justificando la posibilidad de construir dentro del plazo establecido por normativa local.
✔️En caso de resultar adjudicado/a, se deberá abonar un adelanto de $1.900.000, con posibilidad de financiar el saldo en 10 o 20 años, con 18 meses de gracia para comenzar el pago.
📌 Para más información, acercate a la Delegación Municipal de Huanguelén.
¡Una oportunidad concreta para construir tu futuro en Huanguelén, gracias a una gestión que piensa en su gente!
