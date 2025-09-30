Pasman celebra su 118° aniversario

El Intendente Interino Mauro Moccero junto al Delegado Municipal Alberto Schmidt invitan a toda la comunidad a participar de la celebración del 118° aniversario de Pasman, mañana miércoles 1 de octubre, a las 11:00, en la Plaza Juan XXIII.

➡️El acto contará con:

✔️ Palabras alusivas.

✔️ Actuación de alumnos de la Escuela Primaria N° 14 “Mariano Moreno”, quienes compartirán sus canciones.

✔️ Reconocimiento a vecinos destacados por su trayectoria y compromiso.

Distinciones 2025:

🔸Trayectoria en la localidad: Juan Carlos Seinger. Trabajó como encargado de la sucursal de la Cooperativa San Martín en Pasman por más de 40 años. Colaboró con distintas instituciones, construyó la Casita de los Libros ubicada en la plaza Juan XXIII.

🔸Jóvenes deportistas: Morena Peilmann e India Nara Melchior. Juegan al fútbol en primera división de la Liga Regional en el Club Peñarol de Guaminí.

🔸Compromiso deportivo: Adrián Marcelino Ziegler. Integrante de la comisión del Centro Social y Deportivo Belgrano. Promotor de que el club participe de los torneos organizados en Coronel Suárez.

👉 ¡Acompañemos juntos este nuevo aniversario para celebrar la historia, el presente y el futuro de Pasman!