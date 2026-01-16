Implementación del Subsidio Energético Focalizado

Se informa la puesta en marcha del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

A continuación, los puntos principales de la normativa:

🔹 Reestructuración del sistema:

Se dejan sin efecto las categorías N1, N2 y N3.

🔹 Nuevas categorías:

El sistema se unifica en dos grupos:

* Hogares con subsidio (beneficiarios de una bonificación).

* Hogares sin subsidio (quienes abonarán el costo pleno del servicio).

🔹 Criterios de elegibilidad:

El acceso al beneficio se determina por ingresos del hogar menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales (CBT), junto con indicadores específicos de vulnerabilidad socioeconómica.

🔹 Creación del ReSEF:

El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados reemplaza al antiguo RASE.

✅ Migración de datos:

Las personas ya inscriptas NO requieren una nueva gestión; sus datos serán transferidos de forma automática.

📲 Gestión y consulta:

Los usuarios podrán actualizar su Declaración Jurada o verificar su situación a través de la sección “Trámites” en la plataforma Mi Argentina.