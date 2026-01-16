Se informa la puesta en marcha del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
A continuación, los puntos principales de la normativa:
🔹 Reestructuración del sistema:
Se dejan sin efecto las categorías N1, N2 y N3.
🔹 Nuevas categorías:
El sistema se unifica en dos grupos:
* Hogares con subsidio (beneficiarios de una bonificación).
* Hogares sin subsidio (quienes abonarán el costo pleno del servicio).
🔹 Criterios de elegibilidad:
El acceso al beneficio se determina por ingresos del hogar menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales (CBT), junto con indicadores específicos de vulnerabilidad socioeconómica.
🔹 Creación del ReSEF:
El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados reemplaza al antiguo RASE.
✅ Migración de datos:
Las personas ya inscriptas NO requieren una nueva gestión; sus datos serán transferidos de forma automática.
📲 Gestión y consulta:
Los usuarios podrán actualizar su Declaración Jurada o verificar su situación a través de la sección “Trámites” en la plataforma Mi Argentina.
Implementación del Subsidio Energético Focalizado
Se informa la puesta en marcha del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
YouTube
RSS