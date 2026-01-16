EL ALUERZO DE LA STRUDEL

En el marco de la 11ª edición del Strudel Fest, el Club El Progreso ya se prepara para compartir su tradicional almuerzo típico, una propuesta que año a año reúne a familias, amigos y generaciones en un mismo lugar 💙🤍

👉 Un menú bien nuestro: carne, papas, ensaladas y filsen, acompañado de vino y gaseosa. Y como cierre infaltable, strudel de manzana con helado! 😉

📍 Polideportivo | 🗓 Domingo 1 de marzo | ⏰ 12:30 hs

🎟 LAS TARJETAS YA SE ENCUENTRAN A LA VENTA.

¡Los esperamos para compartir una tradición que nos identifica!