MOCCERO SE REUNIÓ CON EL MINISTRO KATOPODIS

Durante la reunión con el ministro Katopodis también participaron el jefe de gabinete, Mauro Moccero y el Secretario de Obras Públicas, Mario Abelardo, en el encuentro se repasaron las obras en marcha, como la red de agua en Santa Trinidad, cloacas en la zona sur y trabajos en el CREUS, además de analizar las obras pendientes de 2025 y proyectar nuevas intervenciones para 2026.

📝En el marco del encuentro realizado en el OPISU, Moccero firmó un convenio para ejecutar obras de infraestructura en Pueblo Santa María, que contempla la construcción de 1.000 metros de cordón cuneta, fortaleciendo la circulación y el ordenamiento urbano.