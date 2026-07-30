*Jueves 6 de agosto de 2026*
9:30 hs.
Concentración en el Hall del Palacio Municipal.
10:00 hs.
Desplazamiento de la Banda Municipal de Música y Bomberos Voluntarios hacia el Mástil Patrio.
Izamiento de la Bandera Nacional.
10:30 hs.
Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a cargo del Padre Matías Burgui.
11:15 hs.
Colocación de ofrenda floral en el Monumento al Coronel Isidoro Suárez
*Desfile Cívico Institucional*
12:45 hs.
Concentración de delegaciones e instituciones participantes.
13:15 hs.
Inicio del Desfile Cívico Institucional.
Al finalizar el desfile
Suárez Peatonal sobre calle Mitre, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para disfrutar en comunidad.
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Cronograma oficial | Acto por el 144° Aniversario de Coronel Suárez
*Jueves 6 de agosto de 2026*
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