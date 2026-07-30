Cronograma oficial | Acto por el 144° Aniversario de Coronel Suárez

*Jueves 6 de agosto de 2026*

9:30 hs.

Concentración en el Hall del Palacio Municipal.

10:00 hs.

Desplazamiento de la Banda Municipal de Música y Bomberos Voluntarios hacia el Mástil Patrio.

Izamiento de la Bandera Nacional.

10:30 hs.

Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a cargo del Padre Matías Burgui.

11:15 hs.

Colocación de ofrenda floral en el Monumento al Coronel Isidoro Suárez

*Desfile Cívico Institucional*

12:45 hs.

Concentración de delegaciones e instituciones participantes.

13:15 hs.

Inicio del Desfile Cívico Institucional.

Al finalizar el desfile

Suárez Peatonal sobre calle Mitre, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para disfrutar en comunidad.