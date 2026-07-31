Después del desfile, la fiesta continúa: celebremos juntos el aniversario de Coronel Suárez

Hay fechas que nos invitan a detenernos, mirar hacia atrás y celebrar todo lo que hemos construido juntos. El 6 de agosto es una de ellas.

En un nuevo aniversario de Coronel Suárez, queremos volver a encontrarnos como comunidad para compartir una tarde de música, danza, sabores y tradiciones.

Luego del desfile, desde las 13:00 horas, la fiesta del distrito continúa sobre calle Mitre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Las Nubes Los del Porvenir Escuela de Danza Alma Mía Bomba Cumbia La Roland

Además, podrás recorrer el patio de artesanos y emprendedores, así como el patio gastronómico y cervecero, donde privados locales e instituciones de nuestra ciudad ofrecerán comidas y productos, acompañando esta gran fiesta que nos reúne como suarenses.

Porque cada aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, valorar nuestras raíces y seguir construyendo, entre todos, el futuro de Coronel Suárez.