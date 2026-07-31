Hay fechas que nos invitan a detenernos, mirar hacia atrás y celebrar todo lo que hemos construido juntos. El 6 de agosto es una de ellas.
En un nuevo aniversario de Coronel Suárez, queremos volver a encontrarnos como comunidad para compartir una tarde de música, danza, sabores y tradiciones.
Luego del desfile, desde las 13:00 horas, la fiesta del distrito continúa sobre calle Mitre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.
Las Nubes
Los del Porvenir
Escuela de Danza Alma Mía
Bomba Cumbia
La Roland
Además, podrás recorrer el patio de artesanos y emprendedores, así como el patio gastronómico y cervecero, donde privados locales e instituciones de nuestra ciudad ofrecerán comidas y productos, acompañando esta gran fiesta que nos reúne como suarenses.
Porque cada aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, valorar nuestras raíces y seguir construyendo, entre todos, el futuro de Coronel Suárez.
Este 6 de agosto, después del desfile, vení a compartir una tarde de identidad, cultura y encuentro. ¡Te esperamos!
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