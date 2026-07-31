La inversión realizada a través de la tasa de Salud permitió la adquisición de tres monitores multiparamétricos que mejora la capacidad de respuesta del equipo médico, instalados en la Guardia de Internación junto a una central de monitoreo. Se trata de equipamiento de última tecnología que ofrece múltiples funciones para la atención de pacientes en áreas críticas, convirtiéndose en una herramienta fundamental para terapias intensivas, unidades coronarias, quirófanos y salas de emergencia.
Esta incorporación se suma a las obras que actualmente se ejecutan en el ingreso principal del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, a las tareas de impermeabilización de distintos sectores de la cubierta del edificio y a la construcción del nuevo laboratorio del Hospital Municipal de Huanguelén, inversiones que fortalecen la infraestructura sanitaria y mejoran las condiciones de atención para los vecinos del distrito.
Aún en un contexto marcado por los recortes de fondos nacionales, la gestión municipal continúa priorizando la salud, sosteniendo la inversión y planificando el crecimiento del distrito con responsabilidad, compromiso.
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