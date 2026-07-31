Esta incorporación se suma a las obras que actualmente se ejecutan en el ingreso principal del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, a las tareas de impermeabilización de distintos sectores de la cubierta del edificio y a la construcción del nuevo laboratorio del Hospital Municipal de Huanguelén, inversiones que fortalecen la infraestructura sanitaria y mejoran las condiciones de atención para los vecinos del distrito.