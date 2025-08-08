Alumnos de la Escuela Técnica realizan prácticas en el Municipio

Con el apoyo de la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero y la articulación de la Dirección de Comunicación del Municipio, alumnos de la Escuela Técnica N° 1 iniciaron pasantías con un proyecto que promueve la inclusión digital de adultos mayores.

➡️Como cada año, reafirmando el compromiso con la formación de nuestros jóvenes, estudiantes de 7° año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Coronel Suárez comenzaron sus pasantías educativas en el Municipio.

📲En esta oportunidad, y gracias a la coordinación de la Dirección de Comunicación a cargo de Fernando Streitenberger, los estudiantes llevarán adelante un proyecto pedagógico orientado a brindar clases de informática y uso de celulares a adultos mayores, acercándolos al manejo cotidiano de las nuevas tecnologías.

🖥️La actividad comenzó en el Hogar de Ancianos Municipal “Domingo Goñi”, donde los alumnos fueron recibidos con gran entusiasmo por parte de los residentes. La propuesta tuvo una excelente recepción con 19 adultos inscriptos que participarán del proceso de aprendizaje.

💯Desde la Gestión Municipal celebramos esta iniciativa que fortalece los lazos intergeneracionales, promueve la inclusión digital y brinda a los jóvenes una experiencia educativa con impacto real en la comunidad.