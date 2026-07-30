Patinaje Artístico: destacado desempeño de Inés Matitti en el Torneo Nacional

La patinadora Inés Matitti obtuvo un destacado quinto puesto en la Copa Clausura de B, disputada en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, donde compitió frente a 36 deportistas de distintos puntos del país.

Con este resultado, Inés logró la clasificación al Torneo Absoluto, certamen que reunirá a las mejores patinadoras de la temporada y que se llevará a cabo durante el mes de septiembre en la provincia de San Juan, donde buscará definir su posición final del año a nivel nacional.

Matitti representa al Club Boca Juniors y, en esta oportunidad, compitió representando a la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires.

Durante toda la competencia estuvo acompañada por su técnica, Sofía Schwerdt quien destacó el compromiso, la dedicación y el crecimiento deportivo demostrado por la patinadora a lo largo de la temporada.

Este nuevo logro reafirma el gran trabajo que vienen realizando deportista y cuerpo técnico, alcanzando un nuevo objetivo en el ámbito nacional y obteniendo el pase a una de las competencias más importantes del calendario.