¿Tenés materias pendientes o no pudiste terminar la escuela secundaria? Esta es tu oportunidad para retomar tus estudios y alcanzar ese objetivo tan importante.
-Inscripciones abiertas
Sede: Escuela Primaria N° 5 de Santa Trinidad
Día: Martes 4 de agosto
Horario: De 13:30 a 16:00 (último día para la preinscripción)
Documentación a presentar:
Fotocopia de DNI
Fotocopia de partida de nacimiento
Constancia de CUIL
Fotocopia de certificación de estudios
Sumate al Plan FinEs y seguí construyendo tu futuro. ¡Animate a dar el próximo paso!
YouTube
RSS