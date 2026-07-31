Agentes territoriales debidamente identificados, recorren los barrios en el marco del programa de entrenamiento laboral

Con el objetivo de acercar las políticas públicas a cada vecino y generar más oportunidades de empleo, el Área de Políticas Sociocomunitarias, en articulación con la subsecretaría de Producción y Empleo de Coronel Suárez, lleva adelante un relevamiento territorial en los barrios y localidades del distrito en el marco del Programa de Entrenamiento Laboral.

✍️Debidamente identificados, de modo que los vecinos puedan reconocerlos con tranquilidad, los agentes territoriales recorren cada sector realizando encuestas y entrevistas que permiten conocer la realidad socioeconómica y laboral de las familias, identificar necesidades, relevar perfiles laborales y acercar información sobre las herramientas y programas que el Municipio pone a disposición de quienes buscan capacitarse o acceder a nuevas oportunidades de trabajo.

📝La participación en la encuesta es voluntaria y constituye un aporte valioso para construir un diagnóstico que permita diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de cada comunidad.

➡️Esta presencia de la “Muni en los barrios” reafirma una forma de trabajo basada en el contacto directo con los vecinos, la escucha activa y la planificación de políticas públicas a partir de las necesidades concretas de cada comunidad.