Con el objetivo de acercar las políticas públicas a cada vecino y generar más oportunidades de empleo, el Área de Políticas Sociocomunitarias, en articulación con la subsecretaría de Producción y Empleo de Coronel Suárez, lleva adelante un relevamiento territorial en los barrios y localidades del distrito en el marco del Programa de Entrenamiento Laboral.
✍️Debidamente identificados, de modo que los vecinos puedan reconocerlos con tranquilidad, los agentes territoriales recorren cada sector realizando encuestas y entrevistas que permiten conocer la realidad socioeconómica y laboral de las familias, identificar necesidades, relevar perfiles laborales y acercar información sobre las herramientas y programas que el Municipio pone a disposición de quienes buscan capacitarse o acceder a nuevas oportunidades de trabajo.
📝La participación en la encuesta es voluntaria y constituye un aporte valioso para construir un diagnóstico que permita diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de cada comunidad.
➡️Esta presencia de la “Muni en los barrios” reafirma una forma de trabajo basada en el contacto directo con los vecinos, la escucha activa y la planificación de políticas públicas a partir de las necesidades concretas de cada comunidad.
Agentes territoriales debidamente identificados, recorren los barrios en el marco del programa de entrenamiento laboral
Con el objetivo de acercar las políticas públicas a cada vecino y generar más oportunidades de empleo, el Área de Políticas Sociocomunitarias, en articulación con la subsecretaría de Producción y Empleo de Coronel Suárez, lleva adelante un relevamiento territorial en los barrios y localidades del distrito en el marco del Programa de Entrenamiento Laboral.
YouTube
RSS