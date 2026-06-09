Huanguelén: operativo de tránsito y prevención con secuestro de motos y controles vehiculares

Participaron 15 efectivos policiales, 5 móviles, el CPR y personal municipal. Los controles se realizaron en seis puntos estratégicos de la localidad en respuesta a pedidos de mayor prevención y seguridad.

✋En respuesta al pedido de vecinos de reforzar los controles y la prevención en la vía pública, se llevó adelante en Huanguelén un importante operativo de saturación que contó con la participación de efectivos de la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural (CPR) y personal del Área de Inspección y Tránsito Municipal.

👮‍♂️El despliegue incluyó 15 efectivos policiales, 5 móviles de la Policía Comunal de Huanguelén, una unidad del CPR y 2 motocicletas, que realizaron controles simultáneos en seis puntos estratégicos de la localidad.

✍️Durante la jornada se llevaron adelante retenes vehiculares, controles de documentación, identificación de personas y patrullajes preventivos. Como resultado, se labraron diversas infracciones y se procedió al secuestro de motocicletas y vehículos que presentaban irregularidades, entre ellas la falta de documentación obligatoria y caños de escape adulterados.

👥El secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, destacó la importancia de estos operativos como medio para reforzar la seguridad reforzar la prevención, ordenar el tránsito y generar mayor seguridad para toda la comunidad “atendiendo una demanda concreta de los vecinos”

🗣️“Vamos a continuar trabajando de manera coordinada con las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento de las normas y el cuidado de nuestros vecinos”, afirmó Duarte.

👬Acompañaron el operativo el delegado municipal José Lomártiro, el Jefe de la Policía Comunal de Coronel Suárez, Comisario Inspector Ariel Morales, y el Jefe de la Comisaría Segunda de Huanguelén, Comisario Eduardo Iglesias.