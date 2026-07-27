¡Celebremos juntos el Día de la Pachamama!

¡La tierra nos reúne y el folclore nos invita a compartir!

Este 1.º de agosto te esperamos en la Biblioteca Popular Sarmiento para vivir una tarde llena de música, baile y tradición.

🎶 Gran Peña Folclórica junto al grupo Voces del Alma

💃 Baile

🎁 Sorteos

🧉 Un cálido encuentro para disfrutar entre amigos y en familia.

📅 Sábado 1.º de agosto

🕕 18:00 h

📍 Sarmiento 349 – Coronel Suárez

¡Traé tus ganas de cantar, bailar y celebrar nuestras raíces!