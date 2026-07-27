¡La tierra nos reúne y el folclore nos invita a compartir!
Este 1.º de agosto te esperamos en la Biblioteca Popular Sarmiento para vivir una tarde llena de música, baile y tradición.
🎶 Gran Peña Folclórica junto al grupo Voces del Alma
💃 Baile
🎁 Sorteos
🧉 Un cálido encuentro para disfrutar entre amigos y en familia.
📅 Sábado 1.º de agosto
🕕 18:00 h
📍 Sarmiento 349 – Coronel Suárez
¡Traé tus ganas de cantar, bailar y celebrar nuestras raíces!
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¡La tierra nos reúne y el folclore nos invita a compartir!
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