Diplomatura de Vinculación en Respuesta Multidisciplinaria a Emergencias y Desastres
Municipio: Coronel Suarez
Duración: 1 cuatrimestre
Modalidad: presencial
Horario: jueves de 18 a 21 hs
Pre – Inscripción: abierta hasta el 27 de agosto
Inicio de cursada: 03 de septiembre
Charla informativa virtual 27 de agosto 18 hs, consultar link
Dirección de consulta: Rodolfo Rey 575 – CREUS
Mail de consulta: consultas@creus.edu.ar
Perfil del egresado: sera un agente con capacidad de intervenir de forma coordinada, rápida e interinstitucional ante situaciones críticas, catástrofes o eventos con víctimas múltiples. Destinada a Bomberos Voluntarios, agentes del ámbito de salud enfermeros, defensa civil
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