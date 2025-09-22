Mauro Moccero puso en valor la solidaridad y el compromiso de vecinos y efectivos policiales que aplicaron RCP en la vía pública

En agosto pasado, un vecino de Coronel Suárez se descompensó en la vía pública y, gracias al rápido accionar de vecinos y efectivos de la Policía Comunal, recibió maniobras de RCP que fueron claves hasta la llegada del servicio de emergencias médicas.

👥El Intendente Interino Mauro Moccero recibió y felicitó a los protagonistas de este gesto ejemplar: los vecinos Benjamín Chazarreta y Agustina Zaffora, junto a los efectivos policiales, el subteniente Juan Zacarías Silbera, el sargento Alejandro Krieger y la oficial Brenda Olmedo, quienes coordinaron la asistencia inmediata. El encuentro contó con la presencia del Jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Morales.

🫶”Su accionar solidario y la preparación para actuar en una emergencia son un ejemplo enorme para toda la comunidad”, afirmó Mauro Moccero.

🗣️Además agregó que “desde el Municipio trabajamos con cursos de RCP para alumnos de nivel Secundario y para todas las instituciones que lo soliciten, convencidos de que aprender estas técnicas salva vidas. Por eso invitamos a todos a sumarse, capacitarse para estar capacitados para actuar en momentos de emergencia”.

👏Un acto de compromiso y solidaridad volvió a demostrar que la unión de la comunidad salva vidas, como asi también, el compromiso de la Gestion de Gobierno Municipal con la salud, la prevención y la educación de una comunidad solidaria y empatica.