“Se excedieron en un montón de cosas para decirle al ciudadano común que no se meta, que no participe en instituciones, que no participe en política y por suerte se logró todo lo contrario. Por eso aspiramos a que las nuevas generaciones se involucren cada vez más, porque es la única forma de cambiar la sociedad” afirmó el Jefe de Gabinete Mauro Moccero.