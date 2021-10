“DIEGO EL COLO SANTILLI EN SUÁREZ CON VECINOS Y TODOS LOS CANDIDATOS A CONCEJALES DE JUNTOS”

Luego del resultado de las PASO donde Juntos obtuvo más del 38% a nivel provincial, quedando por arriba del Frente de todos, y un 38% a nivel local, siendo la lista ganadora del Municipio de Coronel Suárez; el candidato a Diputado Provincial, Diego Santilli, visitó el distrito y se encontró con todos los candidatos locales y al menos 100 vecinos suarensenses en un bar de la ciudad. Del encuentro participaron la primera candidata a Concejal, Lourdes Fernández; el segundo candidato, Ricardo “Gato” Salvi; la tercera, María Luján Esperanza; el candidato y referente de Huanguelén, Ezequiel Filipuzzi; entre otros. Santilli explicó las propuestas de cara a la elección del 14 de noviembre próximo. “Queremos una Argentina con trabajo, con libertad, con educación pública de calidad, no queremos una Argentina de privilegios donde los funcionarios públicos se adelanten en la fila y no cumplan con los decretos que ellos mismos firman”, aseveró. Además, durante la reunión con vecinos y referentes locales en el Café Penguin de la calle Belgrano al 1300, el candidato de Juntos en la Provincia aseguró: “Los votos no son de los dirigentes, son de la gente. Por eso los resultados de las PASO en Coronel Suárez y en la provincia no son una sorpresa: millones de bonaerenses viven sumergidos en la desesperación y están en su peor momento luego de todo lo que este gobierno nos hizo pasar con la pandemia. Un gobierno que busca permanentemente echar culpas, gritar, maltratar en lugar de hacerse cargo y resolver los problemas que cada vez son más complejos y profundos”. Por su parte, Lourdes Fernández sostuvo: “en septiembre los vecinos de Coronel Suárez y los de todo el país se expresaron en las urnas con un mensaje fuerte y claro. Algunos lo entendieron y otros no. Ese mensaje es claramente un “basta”. Un basta de mentiras, de promesas incumplidas, basta de agendas de impunidad, basta de parches, basta de peleas, basta de lo mismo” y prosiguió: “en Suárez necesitamos ser más en el Concejo, por eso estamos acá. Para que otras voces sean escuchadas, para controlar al intendente y terminar con la mayoría automática que no prioriza las necesidades de nuestros vecinos”. Ricardo “Gato” Salvi también tomó la palabra e hizo un llamado al voto: “el 14 de noviembre los suarenses tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a votar con convicción y con la certeza de que estamos eligiendo entre dos modelos distintos: el de la honestidad y el trabajo; y el de las mentiras y la corrupción. En septiembre ya empezamos a mostrar qué camino queríamos, en noviembre lo tenemos que hacer realidad”. El encuentro, convocado a través de las redes sociales, reunió a vecinos de todas partes del distrito. En los próximos días la campaña local continuará realizando actividades y recorriendo distintos puntos de Coronel Suárez hasta el comienzo de la veda electoral.