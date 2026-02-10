EL MUNICIPIO ADELANTÓ LA PARITARIA Y CONFIRMÓ LOS AUMENTOS DEL PRIMER SEMESTRE

Durante la mañana de este martes 10 de febrero el Secretario de Hacienda Claudio Diez, el Secretario de Gobierno Gastón Duarte y el Director de RRHH Alan Borsella mantuvieron una reunión de trabajo con miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales; abordando el adelanto de las paritarias 2026 y las siguientes mejoras salariales para el primer semestre del año:

-Para el mes de febrero se otorgará una suma fija de carácter remunerativo de $80.000 (ochenta mil pesos). Cabe destacar que ésta suma fija oscila entre un 8 y 11% de incremento sobre los salarios de los empleados de categoría 1 a 13.

Además se duplicará el valor actual de la ayuda escolar que pasará de $85.000 (ochenta y cinco mil pesos) por hijo a $170.000 (ciento setenta mil pesos), que será abonada íntegramente junto a los sueldos del presente mes.

-En el mes de marzo la suma fija remunerativa pasará de $80.000 (ochenta mil) a $100.000 (cien mil pesos).-

-En el mes de abril pasará a $120.000 (ciento veinte mil pesos).-

-Durante el mes de mayo la suma fija ascenderá a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos).-

Es importante destacar el impacto positivo que tendrá en el conjunto de la planta de trabajadores municipales teniendo en cuenta que la oferta salarial es superior a los índices inflacionarios previstos para el primer semestre.