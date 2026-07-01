¡Feliz jubilación, Margarita!

El jefe de Gabinete, Mauro Moccero, y la secretaria de Salud, Diana Peralta, acompañaron a Margarita Vergara en su último día de trabajo en la CAPS del barrio Puente Chico, donde dejó una huella imborrable.

Durante años fue mucho más que una enfermera. Con profesionalismo, calidez y una enorme vocación de servicio, no solo cuidó la salud de sus vecinos: siempre estuvo atenta a cada necesidad, ofreciendo una palabra de aliento, una mano tendida y el compromiso de quien entiende que cuidar también es escuchar y acompañar.

Hasta su último día de trabajo siguió haciendo lo que más amaba: vacunando a los más pequeños y recibiendo el cariño inmenso de los vecinos que supo ganarse con dedicación y amor.

Gracias, Margarita, por tantos años de entrega y por hacer de tu profesión una verdadera misión de vida. Tu compromiso, tu calidad humana y el cariño que sembraste permanecerán para siempre en el corazón de la comunidad.

¡Feliz jubilación y gracias por tanto!