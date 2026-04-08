Este domingo, Suárez se enciende: vuelve la Peatonal Criolla y no te la podés perder

Este domingo 12 de abril, el Paseo del Riel vuelve a latir con lo mejor de nuestra identidad en la 5° edición de la #PeatonalCriolla: música, danza, sabores y el talento de nuestra gente.

🎶 En vivo: Vuelta Entera y Alex Freidig

💃 Danza: Ballet Folclórico Cruz del Sur

🕺 Para bailar: Grupo Universo

🎤 Desde Bahía Blanca, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires: Bomba Cumbia, banda tropical integrada por nueve mujeres que viene de destacarse en la Fiesta del Camarón y Langostino

🥪 Sandwich de carne a precios populares

🧉 Traé el mate y sumate

Una propuesta libre y gratuita para disfrutar en familia, con todo lo que nos representa.

Porque la #PeatonalCriolla no es solo un evento: es el orgullo de ser suarense.