Se detectaron nuevos intentos de estafa telefónica y por WhatsApp, donde los delincuentes se hacen pasar por el Ministerio de Salud, utilizando el logotipos oficiales, para engañar y acceder a cuentas personales.
📲 ¿Cómo operan?
Ofrecen turnos de vacunación, reprogramaciones o validaciones de datos, y luego piden un código de 6 dígitos.
🚫 Atención: ese código es para robar tu cuenta de WhatsApp, no para un turno.
🔐 Para prevenir:
No compartas códigos ni datos personales
Ningún organismo oficial los solicita
Verificá siempre por canales oficiales
Desconfiá de mensajes urgentes
Ante la duda, cortá la comunicación y consultá directamente con tu centro de salud.
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Alerta por estafas en nombre del Ministerio de Salud
Se detectaron nuevos intentos de estafa telefónica y por WhatsApp, donde los delincuentes se hacen pasar por el Ministerio de Salud, utilizando el logotipos oficiales, para engañar y acceder a cuentas personales.
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