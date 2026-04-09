Alerta por estafas en nombre del Ministerio de Salud

Se detectaron nuevos intentos de estafa telefónica y por WhatsApp, donde los delincuentes se hacen pasar por el Ministerio de Salud, utilizando el logotipos oficiales, para engañar y acceder a cuentas personales.

📲 ¿Cómo operan?

Ofrecen turnos de vacunación, reprogramaciones o validaciones de datos, y luego piden un código de 6 dígitos.

🚫 Atención: ese código es para robar tu cuenta de WhatsApp, no para un turno.

🔐 Para prevenir:

No compartas códigos ni datos personales

Ningún organismo oficial los solicita

Verificá siempre por canales oficiales

Desconfiá de mensajes urgentes

Ante la duda, cortá la comunicación y consultá directamente con tu centro de salud.