FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

XXXIV Jornada Mundial del Enfermo* – 11 de febrero 🕊️

📍 *Parroquia San José Obrero*

🕖 19 hs

Coincidiendo con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, un tiempo especial para rezar por quienes atraviesan la enfermedad y para agradecer la labor silenciosa y constante que la Iglesia realiza junto a ellos.

Como el Buen Samaritano, estamos llamados a no pasar de largo, a detenernos y a “llevar el dolor del otro”, tal como nos recuerda el Papa León XIV, haciéndonos cercanos en hospitales, parroquias y hogares.

🙏 En esta Santa Misa rezaremos especialmente por los enfermos, las personas mayores y quienes los acompañan, y se podrá recibir la Unción de los Enfermos, sacramento de consuelo, fortaleza y esperanza.

✨ *“Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré” (Mt 11,28)*

Los esperamos para compartir juntos un momento de fe, cercanía y amor fraterno. 🤍