En este Mundial, ponete la Celeste y Blanca para el partido más importante: Salvar Vidas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”, junto a la ONG Más Vida en Vida, realizará el próximo viernes 19 de junio una jornada especial de colecta de sangre para promover la donación voluntaria y habitual.

🇦🇷 Así como alentamos a nuestra Selección con pasión y compromiso, hoy te invitamos a alentar la vida. Porque cada donación de sangre puede ayudar a varias personas que la necesitan para seguir adelante.

🩸 Donar sangre es un acto solidario, voluntario y esencial. Es dar esperanza, tender una mano y estar presente cuando alguien más lo necesita.

🙌 Agradecemos especialmente el compromiso de la Técnica Universitaria en Programación Agustina Aguirre, que se sumó a la iniciativa que busca fortalecer la cultura de la donación voluntaria en nuestra comunidad.

📅 Viernes 19 de junio

⏰ De 7:00 a 16:00 hs

📞 Informes y solicitud de turnos: 2926-429439

🕗 Atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs

🩸🇦🇷 En este Mundial, Donar Sangre es Alentar la Vida.

👐🏻 Sumate. Porque cuando donás sangre, ganamos todos.