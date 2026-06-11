PREPARATIVOS PARA EL 6 DE AGOSTO

La Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez, invita muy especialmente a todas aquellas instituciones y comercios que se encuentren en este 2026 cumpliendo sus 25, 50, 75, 100 o 125 años de vida institucional lo hagan saber a esta Dirección para contemplar dichos reconocimientos en los festejos del venidero 6 de agosto.

👉Podrán tomar contacto telefónicamente al 📞429261 o bien personalmente en las oficinas del Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges