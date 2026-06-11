El próximo viernes 12 de 17 a 19, te esperamos en la Muni (av. Alsina 150) para vivir una nueva edición del Cambiazo de Figuritas.
Traé tu álbum, las repetidas y ponete la Celeste y Blanca, porque el Cambiazo ya no es solo una juntada de coleccionistas: es el punto de encuentro de toda la familia futbolera: Padres, madres, chicos, tíos, abuelos y amigos, todos unidos por la misma pasión.
🤝 Cambiamos figuritas, compartimos historias y seguimos completando sueños mundialistas.
¡No faltes! Porque las mejores figuritas son las que se consiguen entre todos.
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Donde hay una figurita repetida, hay un nuevo Cambiazo.
El próximo viernes 12 de 17 a 19, te esperamos en la Muni (av. Alsina 150) para vivir una nueva edición del Cambiazo de Figuritas.
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