Donde hay una figurita repetida, hay un nuevo Cambiazo.

El próximo viernes 12 de 17 a 19, te esperamos en la Muni (av. Alsina 150) para vivir una nueva edición del Cambiazo de Figuritas.

Traé tu álbum, las repetidas y ponete la Celeste y Blanca, porque el Cambiazo ya no es solo una juntada de coleccionistas: es el punto de encuentro de toda la familia futbolera: Padres, madres, chicos, tíos, abuelos y amigos, todos unidos por la misma pasión.

🤝 Cambiamos figuritas, compartimos historias y seguimos completando sueños mundialistas.

¡No faltes! Porque las mejores figuritas son las que se consiguen entre todos.