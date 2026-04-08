El torneo femenino de Sub 15 empezará el próximo sábado

Se inscribieron dos clubes más y el Apertura, cuyo puntapié inicial será en la cancha de Peñarol de Pigüé, contará con la participación de ocho en total.

En la cancha de Peñarol de Pigüé, con la participación de ocho clubes, se pondrá en marcha el próximo sábado el torneo Apertura de la categoría Sub 15 femenina, de acuerdo a lo resuelto este lunes en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

A las seis instituciones que se habían anotado en un principio, San Martín de Saavedra, Tiro Federal de Puan, Peñarol de Pigüé, San Martín de Carhué, Independiente de San José y Deportivo Rivera, se sumaron otras dos: Deportivo Sarmiento y Puan Foot-Ball Club.

Este primer certamen de la temporada tendrá fechas todos los sábados a partir del mediodía, alternándose como sede los clubes que intervienen de acuerdo a la disponibilidad de sus campos de juego, lo cual se determinará cada lunes en las sesiones liguistas.

Por Claudio Meier