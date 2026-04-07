El equipo de profesionales desarrollará este VIERNES 10 DE ABRIL, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Boca Juniors -Gregoria Matorras 157-
Horario: 9:00 a 12:00 hs.
Se solicita a los vecinos:
Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
Presentar a los perros con correa y collar.
Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.
Se suspende por lluvia.
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Campaña de Vacunación Antirrábica en Barrio Boca Juniors
El equipo de profesionales desarrollará este VIERNES 10 DE ABRIL, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Boca Juniors -Gregoria Matorras 157-
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